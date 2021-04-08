В 2020 году в области COVID-19 подтвердили у 214 беременных

08.04.2021 | 10:04

В Пензе врачи спасли жизнь беременной многодетной матери с коронавирусной пневмонией. У женщины было поражено более 90% легочной ткани.

Пациентка, беременная четвертым ребенком, почувствовала себя плохо на 30-й неделе и сразу же обратилась к специалистам. Диагноз был неутешительным: двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщину госпитализировали в областной центр спецвидов медицинской помощи.

Специалисты приняли решение срочно родоразрешить пензячку.

«Спецтранспортом роженица была доставлена в пензенский перинатальный центр для экстренной операции кесарева сечения. Роды проходили в мельцеровском боксе. Конечно, маме необходимо было получать спецлечение, поэтому она вновь была переведена в ковидный госпиталь», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Женщина получала интенсивное лечение в течение месяца. Ей потребовалась респираторная поддержка, физиотерапия, ежедневный контроль всех показателей жизнедеятельности и телемедицинские консультации со специалистами исследовательского центра в Москве.

Сейчас пензячку готовят к выписке.

В пресс-службе минздрава области добавили, что родившаяся у нее малышка не заразилась коронавирусом. По словам специалистов, в случае COVID-19 у беременных во время внутриутробного развития инфекция плоду не грозит, однако инфицирование может произойти при родах.

Всего в 2020 году коронавирус выявили у 214 беременных жительниц области. Ни у одной из мам ребенок не заразился во время родов.

Ранее пензенские медики рассказали, что в минувшем году будущие мамы из-за распространения коронавируса стали реже обращаться к гинекологам и ходить в поликлиники. Специалисты, согласно распоряжению, созванивались с ними, однако не всегда пациентки могли дать верную оценку своему состоянию. Все это привело к тому, что у многих женщин или же у нерожденных малышей развились патологии.