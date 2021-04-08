В 2020 году ГК «Дамате» увеличила сумму налогов и сборов на 18%

08.04.2021 | 12:03

В 2020 году пензенские предприятия «Дамате» перечислили в областной и местный бюджеты 1,57 млрд рублей страховых взносов, налогов и сборов. Это на 18% больше, чем в 2019 году.

В федеральную казну компания отправила 53 млн рублей. Таким образом, ГК «Дамате» в очередной раз подтвердила статус крупнейшего аграрного налогоплательщика в регионе.

«Дамате» - ответственный и цивилизованный налогоплательщик, который добросовестно выполняет все обязательства перед государством и демонстрирует высокий уровень налоговой дисциплины. Компания на протяжении многих лет обеспечивает стабильный рост по всем бизнес-направлениям, что позволяет нам ежегодно увеличивать суммы отчислений в бюджеты всех уровней. Эти средства способствуют повышению качества жизни населения, обеспечивают социальные гарантии гражданам, улучшают социально-экономическую сферу», - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Пензенской области бизнес «Дамате» развивается в нескольких направлениях: производство индейки и переработка молока. В регионе создан крупнейший в стране комплекс по производству и переработке индейки, выпускающий 155 тысяч тонн продукции у убойном весе в год. Кроме того, в Сурском крае работает ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), являющийся самым крупным в области. В сутки там перерабатывают до 300 тонн молока-сырья.

Роста налоговых и иных отчислений до 1,2 млрд рублей от всех предприятий по производству индейки удалось достичь благодаря завершению расширения проекта. В 2020 году «Дамате» увеличила производство мяса индюшки на 15% и выпустила 151 тысячу тонн этого мяса в убойном весе. Доля компании на рынке России составила 46%.

«Молком» за отчетный период перечислил в бюджет более 262 млн рублей. Уровень отчислений сохранился, в этом важную роль сыграла продолжающаяся модернизация мощностей, ввод современных линий и выпуск востребованных продуктов высокого качества.

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