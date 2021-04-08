Глава администрации Октябрьского района ответил на вопросы детей

В общеобразовательное учреждение № 78 заглянули высокопоставленные гости. Задать неудобные вопросы, узнать, о чем мечтал глава администрации Октябрьского района в детстве, смогли учащиеся, которые пришли на встречу с Андреем Гришиным.

«Не секрет, что мы видим по-своему, дети - по-своему. Чтобы прийти к общему знаменателю и понять, что интересно нам как органу власти, что детям - как младшему поколению», - отметил он.

На вопрос, думал ли Андрей Гришин в школе, что займет должность главы администрации района, он ответил, что нет, но так вышло. Между тем Октябрьский является самым большим в Пензе. Территория быстро развивается, возводят новые дома и жилые комплексы.

«На данный момент проводятся строительные работы, что влияет на окружающую среду. Будут ли в ближайшее время проводиться проекты по озеленению?» - поинтересовалась школьница Виктория Мысякова.

«Мы с жителями пообщались и договорились, что мы в этом году весной дадим саженцы жителям и все вместе высадим деревья вдоль железной дороги», - ответил Гришин.

Акцию приурочили ко Дню местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. До этого времени представители администрации планируют посетить еще несколько школ на территории района.