Глава администрации Октябрьского района ответил на вопросы детей

Общество

Глава администрации Октябрьского района ответил на вопросы детей
Печать
Telegram

В общеобразовательное учреждение № 78 заглянули высокопоставленные гости. Задать неудобные вопросы, узнать, о чем мечтал глава администрации Октябрьского района в детстве, смогли учащиеся, которые пришли на встречу с Андреем Гришиным.

«Не секрет, что мы видим по-своему, дети - по-своему. Чтобы прийти к общему знаменателю и понять, что интересно нам как органу власти, что детям - как младшему поколению», - отметил он.

На вопрос, думал ли Андрей Гришин в школе, что займет должность главы администрации района, он ответил, что нет, но так вышло. Между тем Октябрьский является самым большим в Пензе. Территория быстро развивается, возводят новые дома и жилые комплексы.

Глава администрации Октябрьского района ответил на вопросы детей

«На данный момент проводятся строительные работы, что влияет на окружающую среду. Будут ли в ближайшее время проводиться проекты по озеленению?» - поинтересовалась школьница Виктория Мысякова.

Глава администрации Октябрьского района ответил на вопросы детей

«Мы с жителями пообщались и договорились, что мы в этом году весной дадим саженцы жителям и все вместе высадим деревья вдоль железной дороги», - ответил Гришин.

Акцию приурочили ко Дню местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. До этого времени представители администрации планируют посетить еще несколько школ на территории района.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дети школа администрация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!