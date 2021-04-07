Общество

В Пензе за сутки выявили более 50 случаев коронавируса

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В Пензе за сутки выявили 54 заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные на среду, 7 апреля, опубликовал региональный оперативный штаб.

Также новые пациенты с COVID-19 зарегистрированы в Заречном (6), Мокшанском (18), Башмаковском, Кузнецком и Нижнеломовском (по 4), Лопатинском (2), Спасском, Наровчатском, Пачелмском, Колышлейском, Пензенском, Городищенском, Сосновоборском, Бессоновском и Лунинском (по 1) районах.

Всего за сутки выявили 101 случай вируса, в том числе 11 - у детей от 3 до 17 лет.

Общее число инфицированных в регионе достигло 42 727, заразившихся несовершеннолетних - 3 924.

Под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус находятся 9 875 человек, снято с него - 101 750.

В лабораториях области на COVID-19 проверили 817 821 пациента (всего 871 629 исследований), за сутки тесты сделали 2 532 человека.

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