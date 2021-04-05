Общество

Вода вместо бензина: на АЗС в Пензе произошла коммунальная авария

Печать

В понедельник, 5 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились сотрудники автозаправочной станции, на которую 3-го числа жаловались жители областного центра.

Водители сообщили о низком качестве бензина марки Аи-92, предлагаемого на АЗС, которая расположена в районе мясокомбината на границе между Пензой и Ухтинкой.

«Снял я топливный фильтр, полный фильтр мути. Это то, что мне залили. Вы посмотрите, что происходит! Ну какая машина поедет? Это хорошо карбюратор, а не инжектор. Будьте осторожны, ребята», - предупредил один из автомобилистов.

Мужчина показал полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, утверждая, что внутри вместо заявленного бензина - вода, на которой машина «ехать не хочет».

«На АЗС произошла авария, в результате которой грунтовые воды проникли в купольную шахту резервуара и дальше через трещину в трубе дыхательной системы вода проникла в резервуар хранения бензина Аи-92 (колонки 5, 6). Трещина в трубе - следствие брака при ее изготовлении на заводе. За этот период заправилось около 20 человек. Ущерб всем будет возмещен. Плюс полный бак в подарок. Администрация АЗС открыто признает свою вину и принимает все необходимые меры, чтобы больше такого не повторялось!» - сообщил представитель заправки.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото Владислава Баранова, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Достойно.....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте