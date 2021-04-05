Вода вместо бензина: на АЗС в Пензе произошла коммунальная авария

05.04.2021 | 17:09

В понедельник, 5 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились сотрудники автозаправочной станции, на которую 3-го числа жаловались жители областного центра.

Водители сообщили о низком качестве бензина марки Аи-92, предлагаемого на АЗС, которая расположена в районе мясокомбината на границе между Пензой и Ухтинкой.

«Снял я топливный фильтр, полный фильтр мути. Это то, что мне залили. Вы посмотрите, что происходит! Ну какая машина поедет? Это хорошо карбюратор, а не инжектор. Будьте осторожны, ребята», - предупредил один из автомобилистов.

Мужчина показал полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, утверждая, что внутри вместо заявленного бензина - вода, на которой машина «ехать не хочет».

«На АЗС произошла авария, в результате которой грунтовые воды проникли в купольную шахту резервуара и дальше через трещину в трубе дыхательной системы вода проникла в резервуар хранения бензина Аи-92 (колонки 5, 6). Трещина в трубе - следствие брака при ее изготовлении на заводе. За этот период заправилось около 20 человек. Ущерб всем будет возмещен. Плюс полный бак в подарок. Администрация АЗС открыто признает свою вину и принимает все необходимые меры, чтобы больше такого не повторялось!» - сообщил представитель заправки.