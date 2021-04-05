В Пензе родители встали в очередь за путевками в лагеря

05.04.2021 | 18:03

Сайт лето58.ру на пике популярности у родителей мальчишек и девчонок. Постановка в электронную очередь за путевками в загородные лагеря началась 5 апреля в 9:00, ни минутой раньше.

Если в предыдущие годы и в городской спорткомитет, и в районные администрации приходили пензенцы, которым оказывали помощь в постановке в очередь, то в этом обратившихся единицы. Все регистрируются самостоятельно.

«Дальнейшие действия родителей следующие. Они уже мониторят ту ситуацию, которая у нас будет по путевкам. Как только мы будем получать информацию о количестве путевок, точных сроках, датах проведения смен, мы сразу будем вывешивать это на сайт.

После того как все это на сайте будет размещено, по талончику, по времени родители приходят в районные администрации, где это указано в талоне, и будут получать те путевки, которые будут на руках у комиссии», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Судя по датам приема документов, указанным в талонах, летняя кампания стартует позже, чем было раньше. Только в начале июня родителей ждут в районных администрациях.

«Все будет зависеть от того, как пройдет процедура торгов», - отметил Владислав Чесноков.

Планируется, что продолжительность смены составит 14 дней, родительская плата для тех, кто через сайт лето58.ру приобретает путевку, будет более 3 000 рублей.