Общество

В Пензе родители встали в очередь за путевками в лагеря

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Сайт лето58.ру на пике популярности у родителей мальчишек и девчонок. Постановка в электронную очередь за путевками в загородные лагеря началась 5 апреля в 9:00, ни минутой раньше.

Если в предыдущие годы и в городской спорткомитет, и в районные администрации приходили пензенцы, которым оказывали помощь в постановке в очередь, то в этом обратившихся единицы. Все регистрируются самостоятельно.

«Дальнейшие действия родителей следующие. Они уже мониторят ту ситуацию, которая у нас будет по путевкам. Как только мы будем получать информацию о количестве путевок, точных сроках, датах проведения смен, мы сразу будем вывешивать это на сайт.

После того как все это на сайте будет размещено, по талончику, по времени родители приходят в районные администрации, где это указано в талоне, и будут получать те путевки, которые будут на руках у комиссии», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Судя по датам приема документов, указанным в талонах, летняя кампания стартует позже, чем было раньше. Только в начале июня родителей ждут в районных администрациях.

«Все будет зависеть от того, как пройдет процедура торгов», - отметил Владислав Чесноков.

Планируется, что продолжительность смены составит 14 дней, родительская плата для тех, кто через сайт лето58.ру приобретает путевку, будет более 3 000 рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Встали они,не встали. В начале блатным,потом челядь. Субъординацию должны понимать.

Гость||

Гость писал(a):

Встали они,не встали. В начале блатным,потом челядь. Субъординацию должны понимать.
А что вы хотите ,количество детских лагерей сократилось в 10 раз , со времен СССР не построено ни одного нового лагеря. Что то созидать для других это же не деньги бюджетные тырить миллионами и миллиардами.

Имя: Гость
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