Общество

В Пензе назвали места, где откроются новые пункты проката самокатов

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В 2021 году в Пензе появятся новые пункты аренды электросамокатов. Об этом сообщил в понедельник, 5 апреля, глава городской администрации Андрей Лузгин.

«Места выбрали жители в прошлом году в ходе голосования», - напомнил мэр в личном Instagram-аккаунте.

Три точки проката появятся на Олимпийской аллее (в начале, у колец и со стороны «Дизель-Арены»), по одной - на велолыжероллерной трассе в Ахунах и в Дальнем Арбекове.

Также в списке мест:

- парк Белинского (со стороны ул. Карла Маркса);

- ТЦ «Высшая лига»;

- Пензенский колледж искусств;

- сквер им. А. С. Пушкина;

- Спасский собор.

В дальнейшем пункты планируют открыть на набережной, у роллердрома, филармонии, в «Могилевском дворике», сквере «Журавли», на Западной Поляне, в зоопарке и в районе ПГУ.

В 2020 году в Пензе было организовано 4 станции проката, на которых разместили 28 электросамокатов. Ими воспользовались 2 454 раза.

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Гость||

а ниче если они гоняют как угорелые опасно по алее прогуляться, им номера и регнистрацию надо делать и выделять полосы или пусть ездию в потоке автомобилей

Гость||

Гость писал(a):

Когда в центре бесплатные парковки откроют?
Когда сойдут с ума. Никто вменяемый не будет делать в центре Пензы бесплатные парковки.

Гость||

Гость писал(a):

а ниче если они гоняют как угорелые опасно по алее прогуляться
А по московской как носятся! И эти и велопедики! Ходить страшно

Гость||

Гость писал(a):

Когда сойдут с ума. Никто вменяемый не будет делать в центре Пензы бесплатные парковки.
Значит уйдут с должности! Вани вот уже нету)

Гость||

Прямо так по говну ездить будите, глупомордые?

Гость||

Во круг храмика дорожку сделайте пусть там круги накатывают!

Гость||

Гость писал(a):

Значит уйдут с должности! Вани вот уже нету)
В центре не должно быть бесплатных парковок. Центр в принципе должен быть закрыт для личного автотранспорта.

Гость||

Гость писал(a):

В центре не должно быть бесплатных парковок. Центр в принципе должен быть закрыт для личного автотранспорта.
Должны быть только бесплатные! Бочкарев с платными боролся! Лигузин явно под тему реконструкции лобирует! Парковочка на кураева то депутатская! Нужно его проверить!

Гость||

Гость писал(a):

Центр в принципе должен быть закрыт для личного автотранспорта.
В центре доступ только для личного транспорта должен быть!

Гость||

Гость писал(a):

Должны быть только бесплатные!
Твои фантазии.Гость писал(a):
В центре доступ только для личного транспорта должен быть!
Это бред и вредительство. Если бы ты был мэром я бы, наверное, вышел на митинг против такого дурачка.

Гость||

Гость писал(a):

Должны быть только бесплатные! Бочкарев с платными боролся! Лигузин явно под тему реконструкции лобирует! Парковочка на кураева то депутатская! Нужно его проверить!
Многоэтажный паркинг на Кураева сделанный на месте сквера принадлежит бизнесмену Жулябину ,компаньону младшего сына бывшего губернатора Белозерцева Даниле по ООО Санликоавто.

Гость||

Около собора чего только нет. Вот ещё теперь от самокатов уворачиваться

Имя: Гость
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