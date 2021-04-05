В Пензе назвали места, где откроются новые пункты проката самокатов

05.04.2021 | 10:42

В 2021 году в Пензе появятся новые пункты аренды электросамокатов. Об этом сообщил в понедельник, 5 апреля, глава городской администрации Андрей Лузгин.

«Места выбрали жители в прошлом году в ходе голосования», - напомнил мэр в личном Instagram-аккаунте.

Три точки проката появятся на Олимпийской аллее (в начале, у колец и со стороны «Дизель-Арены»), по одной - на велолыжероллерной трассе в Ахунах и в Дальнем Арбекове.

Также в списке мест:

- парк Белинского (со стороны ул. Карла Маркса);

- ТЦ «Высшая лига»;

- Пензенский колледж искусств;

- сквер им. А. С. Пушкина;

- Спасский собор.

В дальнейшем пункты планируют открыть на набережной, у роллердрома, филармонии, в «Могилевском дворике», сквере «Журавли», на Западной Поляне, в зоопарке и в районе ПГУ.

В 2020 году в Пензе было организовано 4 станции проката, на которых разместили 28 электросамокатов. Ими воспользовались 2 454 раза.