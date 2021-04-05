В Пензе назвали места, где откроются новые пункты проката самокатов

В 2021 году в Пензе появятся новые пункты аренды электросамокатов. Об этом сообщил в понедельник, 5 апреля, глава городской администрации Андрей Лузгин.
«Места выбрали жители в прошлом году в ходе голосования», - напомнил мэр в личном Instagram-аккаунте.
Три точки проката появятся на Олимпийской аллее (в начале, у колец и со стороны «Дизель-Арены»), по одной - на велолыжероллерной трассе в Ахунах и в Дальнем Арбекове.
Также в списке мест:
- парк Белинского (со стороны ул. Карла Маркса);
- ТЦ «Высшая лига»;
- Пензенский колледж искусств;
- сквер им. А. С. Пушкина;
- Спасский собор.
В дальнейшем пункты планируют открыть на набережной, у роллердрома, филармонии, в «Могилевском дворике», сквере «Журавли», на Западной Поляне, в зоопарке и в районе ПГУ.
В 2020 году в Пензе было организовано 4 станции проката, на которых разместили 28 электросамокатов. Ими воспользовались 2 454 раза.
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а ниче если они гоняют как угорелые опасно по алее прогуляться, им номера и регнистрацию надо делать и выделять полосы или пусть ездию в потоке автомобилей