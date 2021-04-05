В 2021 году дорогу от «Берлина» до «Весны» расширят до 6 полос

05.04.2021 | 12:03

Часть проспекта Строителей, от ТЦ «Берлин» до микрорайона Заря с примыканием к трассе М5, расширят. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы в понедельник, 5 апреля.

«Скорректированная проектная документация на строительство общегородской магистрали проходит проверку в государственной экспертизе», - уточнили в мэрии.

Работы будут проводиться с 2021 по 2024 год, уже в этом должны расширить до шести полос участок от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». По проекту предусмотрены также тротуары с двух сторон, освещение и ливневая канализация.

Проезжая часть от кольца в районе улицы 65 лет Победы и ориентировочно до 17-го дома на улице Генерала Глазунова (створа проектируемой развязки) будет двухполосной, шириной 7 метров, с тротуаром и освещением.

Для строительства развязки в Дальнем Арбекове у владельцев изымут 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства на Побочинской улице.

Кроме того, в муниципальную собственность перейдут 17 гаражей на улице Лядова (это необходимо для расширения проезжей части в направлении Арбековской Заставы).