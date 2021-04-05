Общество

В 2021 году дорогу от «Берлина» до «Весны» расширят до 6 полос

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Часть проспекта Строителей, от ТЦ «Берлин» до микрорайона Заря с примыканием к трассе М5, расширят. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы в понедельник, 5 апреля.

«Скорректированная проектная документация на строительство общегородской магистрали проходит проверку в государственной экспертизе», - уточнили в мэрии.

Работы будут проводиться с 2021 по 2024 год, уже в этом должны расширить до шести полос участок от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». По проекту предусмотрены также тротуары с двух сторон, освещение и ливневая канализация.

Проезжая часть от кольца в районе улицы 65 лет Победы и ориентировочно до 17-го дома на улице Генерала Глазунова (створа проектируемой развязки) будет двухполосной, шириной 7 метров, с тротуаром и освещением.

Для строительства развязки в Дальнем Арбекове у владельцев изымут 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства на Побочинской улице.

Кроме того, в муниципальную собственность перейдут 17 гаражей на улице Лядова (это необходимо для расширения проезжей части в направлении Арбековской Заставы).

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

примыканием к трассе М5, расширят
Почему федеральная трасса проходит через город? Ее давно пора переносить!

Гость||

А велодорожки где? Лузгин обещал велодорожки!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в муниципальную собственность перейдут 17 гаражей на улице Лядова
Как же они перейдут, если вышел закон, по которому весь гаражный самострой уже регистрируют как частную собственность? Дотянули!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Часть проспекта Строителей, от ТЦ «Берлин» до микрорайона Заря с примыканием к трассе М5, расширят. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы в понедельник, 5 апреля.

«Скорректированная проектная документация на строительство общегородской магистрали проходит проверку в государственной экспертизе», - уточнили в мэрии.

Работы будут проводиться с 2021 по 2024 год, уже в этом должны расширить до шести полос участок от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». По проекту предусмотрены также тротуары с двух сторон, освещение и ливневая канализация.

А там дорога была ,но её просто не успели ввести в строй. При губернаторе Бочкареве , земля под ней неожиданно оказалась в аренде и на ней сделали автостоянку, интересно чью?

Гость||

Гость писал(a):

Почему федеральная трасса проходит через город? Ее давно пора переносить!
Такие планы выноса есть за Пензятку ,но Белозерцеву не доверяли и часть фед.программ развития были заморожены. Кроме этого нет ресурсов для строительства , трассу будут строить федералы а всех их мощности брошены на юг,Крым и строительство платной М-12,дублера М-7 .

Гость||

А что 6 полос , давай 8 , только потом не удивляйтесь росту аварий, сбитых пешеходов и размазанных мотоциклистов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для строительства развязки в Дальнем Арбекове у владельцев изымут 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства на Побочинской улице.
Началось, а хотели отсидеться.

Гость||

Дорогу из Гидростроя в сторону Шемышейки, мимо ЖК Семейный не планируете расширять.. С утра пробки, из ЖК еле выезжают жители, а если поворачивают в ЖК, то машины,которые едут прямо объезжают по обочине..

Имя: Гость
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