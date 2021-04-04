Жители коттеджного поселка «Виктория» недовольны водой и дорогами

04.04.2021 | 18:33

В сложном положении оказались жители коттеджного поселка «Виктория».

«Земля вся у нее в собственности, как администрация туда зайдет? У нее газопроводы, у нее дорога, это все ее», - сообщил глава администрации Бессоновского сельсовета Сергей Твердунов.

Люди купили наделы в границах Бессоновки у частного лица, построили дома. Создано товарищество собственников недвижимости. За годы накопились претензии.

«Вода сомнительного качества, соли очень много в воде и железа. Ржавчина появляется везде, на всем. Квитанции за воду нам не выдают, что мы платим», - рассказала член ТСН «Виктория» Ольга Пигалова.

Больше всего недовольных качеством проезжих частей, официально пока не оформленных. Но на обустройство подъездных путей с жильцов деньги брали.

«По 20 000 рублей. Если посчитать - участков здесь достаточно много, я считаю, что на эти деньги можно было отсыпать хотя бы как-то. У нас на последней улице просто чернозем», - пожаловалась член ТСН «Виктория» Светлана Буланова.

Найти общий язык с председателем товарищества многие не смогли. Жители организовали сход, пригласили главу местного сельсовета, ищут решение.

«Ребята, просто собирайтесь все вместе и будем бороться за наше будущее», - призвал член ТСН «Виктория» Сергей Пигалов.

Глава товарищества на сход не пошла, но была готова ответить на вопросы журналистов 11 канала. Не отрицает, что должна обеспечивать население поселка водой, электричеством, газом, прочими благами.

«Все принимается на общем собрании большинством голосов. Люди строятся на земельных участках, и мы их очень просим не заезжать в распутицу и не завозить материал. Естественно, дороги приходят в негодность. Так как люди начинают подключаться к коммуникациям, они вскрывают покрытие. Назад потом его никто не заделывает, а виноват во всем председатель», - сообщила председатель ТСН «Виктория» Светлана Туктарова.

Она пояснила, что качество воды проверяется - в последний раз это было в конце марта. Жители платят взносы по 20 рублей за кубометр на обслуживание скважины.

Конфликты и недопонимание среди членов ТСН существуют. Помочь разобраться берется глава администрации. Он готов провести переговоры по поводу дорог и водоснабжения. Может быть, собственник передаст и то и другое на баланс муниципалитета.