В Пензенской области коронавирус обнаружили еще у сотни жителей

04.04.2021 | 11:19

В воскресенье, 4 апреля, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 100 человек. Такие данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных за все время пандемии теперь составляет 42 425.

Данные по ежесуточному числу новых зараженных этой весной еще не опускались ниже отметки в 100. Накануне было 103, 2 апреля - 102, 1-го - 101, 31 марта - 100.

Однако цифры могут не только не уменьшиться, но и повыситься. Во всей стране сейчас активно обсуждается вероятность третьей волны коронавируса, в апреле прогнозируется рост числа заболевших, хотя и не столь значительный, как минувшей осенью.