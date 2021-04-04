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Общество

В Пензенской области коронавирус обнаружили еще у сотни жителей

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В воскресенье, 4 апреля, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 100 человек. Такие данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных за все время пандемии теперь составляет 42 425.

Данные по ежесуточному числу новых зараженных этой весной еще не опускались ниже отметки в 100. Накануне было 103, 2 апреля - 102, 1-го - 101, 31 марта - 100.

Однако цифры могут не только не уменьшиться, но и повыситься. Во всей стране сейчас активно обсуждается вероятность третьей волны коронавируса, в апреле прогнозируется рост числа заболевших, хотя и не столь значительный, как минувшей осенью.

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Гость||

ни чего страшного болеем и выздоравливаем. Кто гриппом единожды болел повторно или не болеет или переносят его легко. Кстате от гриппа так же помешают и всякие там осложнения бывают и воспаления легких тоже.

Гость||

И помирают тоже

Гость||

11.30.

Ага,100 тыс. и только по официальны данным

Гость||

Президент аргенитины-то, привитый,заразился вирусом, и где эти персоны только находят его, во дворцах-то у них все продезано поди.

Гость||

А кто сказал, что привитый не может заболеть? Ни одна вакцина не дает 100% гарантий. Но, гарантируется более легкое течение болезни. А значит, намного уменьшается риск смерти.

Гость||

Ничего они не гарантируют, не бреши, даже документы дают подписать, что не при чём в случае чего!

Имя: Гость
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