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Общество

В Пензе состояние двора у домов для переселенцев подвергли критике

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В субботу, 3 апреля, городские чиновники посетили стройку в Заводском районе, где в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского возводятся три дома для пензенских переселенцев.

«По первому строению полностью выполнен цокольный этаж, на неделе подрядчик приступит уже к сборке конструкции и монтажу надземной части. По двум другим объектам - подготовлен котлован и свайное поле. В целом работы ведутся по графику, рассчитываем, что до конца мая будет собрано первое строение, начнется отделка внутренних помещений», - рассказал мэр Пензы Андрей Лузгин.

В декабре прошлого года там же сдали два первых дома для переселенцев и детей-сирот. Новые здания будут выполнены в той же стилистике и тех же цветах.

Проверяющим не понравилось, что на территории уже заселенных строений до сих пор лежит снег, во дворе бытовой мусор, у тротуара провалился грунт.

«При наступлении благоприятных условий все недостатки должны быть устранены», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

По выходным Лузгин начал работать совесть наверно проснулась и мучает. Один хрен Мельниченко снимет его. Раньше надо было булками шевелить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

3 апреля, городские чиновники посетили стройку в Заводском районе, где в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского
ПОЧЕМУ ГРЯЗЬ СО СТРОЙКИ РАСТАЩИЛИ ПО ДОРОГАМ!!!!!!!!!!

Гость||

Ну подождите, мои дорогие, дождь пойдёт и всё смоет

Гость||

Гость писал(a):

По выходным Лузгин начал работать совесть наверно проснулась и мучает. Один хрен Мельниченко снимет его. Раньше надо было булками шевелить.
У таких отродясь совести не было ,даже в коматозном состоянии. Посмотрите видеозапись когда журналисты спросили его о прихватизации земли на Лазо а он нагло врал ухмыляясь в камеру ,а что врать то если документы о межевании за его подписью лежат в открытом доступе на сайте администрации в разделе документы.

Гость||

Когда уже этого Лузгу уберут.Где он-там грязь,разруха и нищета.

Гость||

На самом верхнем фото это что, детская площадка или стройка? на стройку не похоже, на детскую площадку, несмотря на наличие качелей и пр, тоже не похоже.

Гость||

Некомпетентных чиновников надо убирать с конфискацией.

Имя: Гость
Комментарий:

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