В Пензе состояние двора у домов для переселенцев подвергли критике

04.04.2021 | 12:32

В субботу, 3 апреля, городские чиновники посетили стройку в Заводском районе, где в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского возводятся три дома для пензенских переселенцев.

«По первому строению полностью выполнен цокольный этаж, на неделе подрядчик приступит уже к сборке конструкции и монтажу надземной части. По двум другим объектам - подготовлен котлован и свайное поле. В целом работы ведутся по графику, рассчитываем, что до конца мая будет собрано первое строение, начнется отделка внутренних помещений», - рассказал мэр Пензы Андрей Лузгин.

В декабре прошлого года там же сдали два первых дома для переселенцев и детей-сирот. Новые здания будут выполнены в той же стилистике и тех же цветах.

Проверяющим не понравилось, что на территории уже заселенных строений до сих пор лежит снег, во дворе бытовой мусор, у тротуара провалился грунт.

«При наступлении благоприятных условий все недостатки должны быть устранены», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.