Число заразившихся COVID-19 пензенских детей превысило 3 900

04.04.2021 | 15:14

Среди 100 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, 10 детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

Менее половины (39) от общего числа новых случаев пришлось на Пензу, остальные распределились по районам: Мокшанский - 9, Бессоновский - 7, Никольский и Кузнецкий - по 6, город Заречный и Сосновоборский район - по 5, Городищенский - 4, Пензенский, Лунинский, Земетчинский и Башмаковский - по 3, Каменский и Лопатинский - по 2, Камешкирский, Малосердобинский и Пачелмский - по 1.

Общее количество жителей, заразившихся COVID–19 за все время пандемии, составляет 42 425, среди них 3 901 ребенок.

Из-за коронавируса ушли из жизни 543 пациента. 39 433 человек врачи выписали из стационаров с выздоровлением.