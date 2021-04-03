Общество

В Пензе студентам показали фильм о героях Второй мировой войны

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Студенты пензенского колледжа приняли участие в проекте «Кинопоказ». Их вниманию представили невыдуманную историю о настоящих героях, которые стояли до последнего и сдерживали врага во времена Второй мировой войны. Подольским курсантам тогда было чуть больше 20 лет.

«Этот фильм снят к 75-летию Великой Победы, и он показывает, как тяжело она далась. Молодые ребята, которым было примерно как сегодняшним студентам, выпала такая доля - защищать свою страну ценой своей жизни. Фильм достаточно трагичный, но правдивый», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Проект «Кинопоказ» проходит во всех регионах России. В Пензе он только стартовал, впереди еще много встреч с подрастающим поколением - школьниками и студентами.

«Фильм шикарный, он нужен молодежи, и его нужно показывать, рассказывать о нем. Я думаю, за время показа этого фильма в Пензе, в Пензенской области его посмотрит значительное количество молодых людей», - подчеркнул руководитель Пензенского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» Юрий Краснов.

Посмотреть фильм можно до 1 мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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