Общество

Новые пациенты с COVID-19 живут в Пензе, Заречном и 14 районах области

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В субботу, 3 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, что из 103 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, 10 пациентов - дети в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

36 случаев заболевания выявлено в Пензе, по 9 - в Бессоновском и Пензенском районах, 8 - в Заречном.

7 человек инфицированы в Лунинском районе, по 6 - в Лопатинском и Мокшанском, 5 - в Нижнеломовском, 4 - в Башмаковском, по 3 - в Кузнецком и Шемышейском, по 2 - в Каменском и Никольском, по 1 - в Белинском, Городищенском и Спасском районах.

Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии в регионе - 42 325.

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