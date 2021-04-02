В Колышлее закон не позволял молодой матери вступить в брак

02.04.2021 | 09:40

20-летней жительнице Колышлейского района помогли оформить российское гражданство.

«В трехлетнем возрасте ее привезли в Пензенскую область из страны ближнего зарубежья. Мать не побеспокоилась о легализации пребывания с ребенком на территории России, затем вообще исчезла», - рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

Девочка выросла, фактически создала семью и родила малыша, но заключить брак не могла из-за отсутствия паспорта.

«Во взаимодействии с администрацией района, управлением по вопросам миграции, органами ЗАГС и социальной защиты оказана помощь в установлении отцовства и оформлении свидетельства о рождении девушки. А затем постепенно, в течение двух лет, помогали решать вопросы, связанные с получением гражданства РФ», - уточнила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

31 марта 2021 года сельчанка наконец стала гражданской России. Теперь ее семья может претендовать на получение положенных ей мер господдержки. Кроме того, у молодой матери появилась возможность получить профессиональное образование.

Ранее детский омбудсмен рассказала, как в Пензенской области мать двоих детей до 26 лет жила без паспорта.