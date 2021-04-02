Общество

В Колышлее закон не позволял молодой матери вступить в брак

Печать

20-летней жительнице Колышлейского района помогли оформить российское гражданство.

«В трехлетнем возрасте ее привезли в Пензенскую область из страны ближнего зарубежья. Мать не побеспокоилась о легализации пребывания с ребенком на территории России, затем вообще исчезла», - рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

Девочка выросла, фактически создала семью и родила малыша, но заключить брак не могла из-за отсутствия паспорта.

«Во взаимодействии с администрацией района, управлением по вопросам миграции, органами ЗАГС и социальной защиты оказана помощь в установлении отцовства и оформлении свидетельства о рождении девушки. А затем постепенно, в течение двух лет, помогали решать вопросы, связанные с получением гражданства РФ», - уточнила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

31 марта 2021 года сельчанка наконец стала гражданской России. Теперь ее семья может претендовать на получение положенных ей мер господдержки. Кроме того, у молодой матери появилась возможность получить профессиональное образование.

Ранее детский омбудсмен рассказала, как в Пензенской области мать двоих детей до 26 лет жила без паспорта.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Очередная чурка? А,впрочем, онатожерассиянка...

Гость||

Гость писал(a):

Очередная чурка? А,впрочем, онатожерассиянка...
Очередная чурка - это ты, дебил.

Гость||

А зачем ей вступать в брак? Она может получать деньги как мать-одиночка. Опять не плохая прибавка деткам,а отец и так рядом.

Гость||

Гость писал(a):

А зачем ей вступать в брак? Она может получать деньги
Ты за деньги и мамку родную продашь?

Гость||

Гость писал(a):

А зачем ей вступать в брак? Она может получать деньги как мать-одиночка. Опять не плохая прибавка деткам,а отец и так рядом.
А может, она хочет жить честно и растить детей в законном браке, не думая о проверках всяких надзорных организаций?? Да нет, это фантастика...

Гость||

Гость писал(a):

Ты за деньги и мамку родную продашь?
Так у таких как ты и учимся...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте