Общество

Найденный в Пензе BMW помог фирме погасить долг почти в миллион

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В Пензенском районе обнаружилась организация-призрак: некое ООО было зарегистрировано в пустующей квартире и не вело никакой деятельности. Однако за организацией числились долги по налогам и другим взысканиям на сумму свыше 900 000 рублей.

Запросы судебных приставов в различные ведомства не вносили ясности в поисках руководства, имущества и счетов общества. Однако Госавтоинспекция установила, что за организацией числится автомобиль ВМW 2019 года выпуска.

Приставы объявили машину в розыск, чтобы исполнить решение суда и вернуть деньги как государственной казне, так и другой фирме. Иномарку нашли в Пензе и наложили на нее арест.

«После этого нашлись все: директор, бухгалтер, сотрудники и, главное, деньги на погашение долгов. Внесенная сумма в полном объеме помогла сохранить имущество, рассчитаться с долгами и перестать числиться в должниках», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

это буртасия Карл..тут можно и полмилларда найти в квартирах,и мертвых мышей в холодильнике

Гость||

Какое такое ООО?

Гость||

А уголовное дело за уход от налогов? Или можно всем прятаться?

Гость||

А процедура банкротства, а квартира?

Имя: Гость
Комментарий:

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