Найденный в Пензе BMW помог фирме погасить долг почти в миллион

02.04.2021 | 10:11

В Пензенском районе обнаружилась организация-призрак: некое ООО было зарегистрировано в пустующей квартире и не вело никакой деятельности. Однако за организацией числились долги по налогам и другим взысканиям на сумму свыше 900 000 рублей.

Запросы судебных приставов в различные ведомства не вносили ясности в поисках руководства, имущества и счетов общества. Однако Госавтоинспекция установила, что за организацией числится автомобиль ВМW 2019 года выпуска.

Приставы объявили машину в розыск, чтобы исполнить решение суда и вернуть деньги как государственной казне, так и другой фирме. Иномарку нашли в Пензе и наложили на нее арест.

«После этого нашлись все: директор, бухгалтер, сотрудники и, главное, деньги на погашение долгов. Внесенная сумма в полном объеме помогла сохранить имущество, рассчитаться с долгами и перестать числиться в должниках», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.