В Пензенской области за год число абортов сократилось на 13%

01.04.2021 | 09:18

В среду, 31 марта, в Пензе прошла первая в этом году акция «День без аборта». Ее суть заключается в том, что в последний рабочий день каждого квартала все медицинские родовспомогательные учреждения, в том числе и частные, не проводят прерывания беременности по желанию женщины.

Возобновление акции поддержали представители церкви, системы образования и молодежных организаций. Они прошли по улицам, привлекая внимание горожан и распространяя тематические листовки.

Долгосрочный проект стартовал 4 года назад - 31 марта 2017-го. «Дни без абортов» проводились и в последующие годы. Так, в 2019-м на тематических площадках присутствовали школьники, студенты, волонтеры. В частности, юноши участвовали в конкурсе «Лучший будущий папа».

В 2020 году количество абортов в Пензенской области снизилось по сравнению с 2019-м на 13%. Доля абортов, проводимых по желанию женщины, уменьшилась на 6%.

«Благодаря работе специалистов медико-социальных кабинетов в Пензенской области в 2020 году сохранена каждая пятая беременность», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.