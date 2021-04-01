Общество

В Пензенской области за год число абортов сократилось на 13%

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В среду, 31 марта, в Пензе прошла первая в этом году акция «День без аборта». Ее суть заключается в том, что в последний рабочий день каждого квартала все медицинские родовспомогательные учреждения, в том числе и частные, не проводят прерывания беременности по желанию женщины.

Возобновление акции поддержали представители церкви, системы образования и молодежных организаций. Они прошли по улицам, привлекая внимание горожан и распространяя тематические листовки.

Долгосрочный проект стартовал 4 года назад - 31 марта 2017-го. «Дни без абортов» проводились и в последующие годы. Так, в 2019-м на тематических площадках присутствовали школьники, студенты, волонтеры. В частности, юноши участвовали в конкурсе «Лучший будущий папа».

В 2020 году количество абортов в Пензенской области снизилось по сравнению с 2019-м на 13%. Доля абортов, проводимых по желанию женщины, уменьшилась на 6%.

«Благодаря работе специалистов медико-социальных кабинетов в Пензенской области в 2020 году сохранена каждая пятая беременность», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

ЛГБТ может расплодилось?

Гость||

Статистика- проститутка правящего класса.

Гость||

Только это никак не отразилось на увеличении рождаемости.. Все падает и падает. В том году даже 10 тысяч в области не родили. Даже в войну таких цифр не было. Рекорд за всю историю наблюдений

Гость||

Это не число абортов сократилось, а число беременностей.

Гость||

Это что туту нам тут про новостили

Гость||

Уберите толерантного дырявого коня с фонтана и рождаемость пойдёт в гору!!!

Гость||

а что плохого в обортах???????? бывают ситуации когда лучше так чем потом неприкаянными дети болтались в этой жизни

Д-р Шаффхаузен||

Это успех Ивана Белозерцева. На суде зачтется, я щетаю

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Это успех Ивана Белозерцева
в чем только?

Гость||

Можно сказать иначе: "На 13% увеличилась доля ненужных детей." Гонитесь за качеством,повышайте уровень жизни уже родившихся.

Гость||

Тут уже совершенно правильно сказали: сократилось число беременностей, поэтому и абортов стало меньше.

Гость||

Уровень жизни поднимайте, экономику, а не листовочки на акциях раздавайте, агитаторы. Можно подумать этот "догосрочный проект" на что-то повлиял, кроме отчетов на верх, одна показуха и видимость работы администраций.

Гость||

Гость писал(a):

Тут уже совершенно правильно сказали: сократилось число беременностей, поэтому и абортов стало меньше.
да вообще фиолетово сколько их стало, это дело личное и общественному осуждению не подлежит

Гость||

Я бы тоже кого нибудь обрюхатил бы.

Гость||

Алиментщик проснулся

Имя: Гость
Комментарий:

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