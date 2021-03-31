В сквере возле памятника «Проводы» в Пензе хотят установить видеокамеры

В среду, 31 марта, в Пензе проверили состояние памятников, связанных с Великой Отечественной войной.
Комиссия побывала в сквере «Журавли» на Пионерской улице и у мемориала «Селикса» возле поселка Монтажного, осмотрела стелу «Слава героям» на Соборной площади и памятник «Проводы» на перекрестке улиц Тамбовской и Куйбышева.
Выяснилось, что ряду памятных знаков необходим ремонт. Так, монумент «Селикса» следует покрасить, а также надо привести в порядок информационный стенд возле него.
Восстановительные работы требуются стеле «Слава героям».
Нужен ремонт и памятнику «Проводы». А жители домов, расположенных рядом с ним, попросили установить в сквере дополнительные скамейки для удобства гуляющих здесь пенсионеров и родителей с детьми.
Кроме того, будет рассмотрена возможность смонтировать в сквере камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.
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лучше бы на дорогах камеры устанавливали что бы людей не били водятелы и пдд боялись нарушить