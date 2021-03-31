Общество

В сквере возле памятника «Проводы» в Пензе хотят установить видеокамеры

Печать

В среду, 31 марта, в Пензе проверили состояние памятников, связанных с Великой Отечественной войной.

Комиссия побывала в сквере «Журавли» на Пионерской улице и у мемориала «Селикса» возле поселка Монтажного, осмотрела стелу «Слава героям» на Соборной площади и памятник «Проводы» на перекрестке улиц Тамбовской и Куйбышева.

Выяснилось, что ряду памятных знаков необходим ремонт. Так, монумент «Селикса» следует покрасить, а также надо привести в порядок информационный стенд возле него.

Восстановительные работы требуются стеле «Слава героям».

Нужен ремонт и памятнику «Проводы». А жители домов, расположенных рядом с ним, попросили установить в сквере дополнительные скамейки для удобства гуляющих здесь пенсионеров и родителей с детьми.

Кроме того, будет рассмотрена возможность смонтировать в сквере камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pgduma.ru
0
0
0
0
 
Гость||

лучше бы на дорогах камеры устанавливали что бы людей не били водятелы и пдд боялись нарушить

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте