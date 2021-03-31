Олег Климанов прошел по местам, на которые жаловались зареченцы

31.03.2021 | 12:37

«Хочу поблагодарить всех горожан, которые оставляют свои обращения, предложения, замечания по вопросам уборки и благоустройства Заречного в моих соцсетях, на страницах моих заместителей и ответственных организаций», - такая запись появилась в среду, 31 марта, на странице главы закрытого города Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте».

В этот день он прошел по дворам и улицам Заречного, в том числе и по адресам, которые называли обратившиеся к нему горожане. Он отметил, что работы идут по плану: на улицах убирают появившийся из-под тающего снега мусор, а сам снег ворошат.

«Конечно же, есть и проблемные вопросы, которые нужно оперативно решать: наледи и снежная каша на некоторых тротуарах, глубокие лужи из-за непрочищенной ливневой канализации и ряд других», - самокритично отметил мэр Заречного. Он добавил, что поручил коммунальщикам как можно быстрее заняться устранением этих недостатков.

Он также сообщил, что по некоторым адресам, которые зареченцы указывали в своих жалобах, проблемы уже решаются.

Особую благодарность Климанов выразил активистам, которые поддерживают порядок в своих дворах и участвуют в днях добровольного служения городу.