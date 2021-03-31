Фигуранта дела Ивана Белозерцева экстренно увезли в больницу

31.03.2021 | 12:19

Бизнесмена Бориса Шпигеля, который вместе с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым проходит по делу о взяточничестве, экстренно везут в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за проблем со здоровьем.

Об этом в среду, 31 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

29 марта член ОНК Марина Литвинович рассказала, что состояние Шпигеля ухудшается.

«Он жалуется на одышку, затрудненность дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение», - писала Литвинович.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его жена и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.