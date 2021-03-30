Общество

Второй этап реконструкции улицы 40 лет Октября завершится в этом году

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В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. Она стала началом проекта, рассчитанного до 2024 года.

Первый его этап завершился досрочно в 2020 году, и специалисты-дорожники ведут работы одновременно на втором и третьем.

Второй этап предусматривает строительство дороги протяженностью свыше 3 км от Центральной улицы до Безымянного ручья. Подрядная организация намерена завершить его в текущем году.

Самый сложный этап реконструкции - возведение путепровода через железнодорожные рельсы.

«Сейчас со стороны улицы Бийской завершено обустройство подпорной стенки и армирование железобетонных конструкций первой опоры. Идет возведение насыпи, которую предстоит поднять еще на девять метров. После этого на сформированной ровной площадке будут собираться металлоконструкции пролетов путепровода. Такая же работа ведется и с другой стороны железной дороги», - отметили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Помимо путепровода через железнодорожный мост, запланирован путепровод через железнодорожную ветку и мост через реку Ардым, отметили в пресс-службе регионального минстроя.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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