Общество

В Пензе затворы плотины ТЭЦ-1 проверили на готовность к паводку

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Не больше чем на метр подняли один из затворов на плотине ТЭЦ-1, и характер Суры изменился в считанные секунды. Правда, ненадолго: это было пробное открытие шандора - металлического заслона гидротехнического сооружения. В Пензе проверяют готовность объектов к паводку.

«В зависимости от того, какие расходы будут, сколько Сурский гидроузел будет сбрасывать, - от этих расходов у нас есть таблица, насколько открывать шандоры, и они будут открыты для пропуска паводка», - сообщил заместитель технического директора Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

Крупнейшее на территории Пензы сооружение находится в 12-13 километрах от Сурского гидроузла. Как только там начинают увеличивать сброс, до плотины поток доходит примерно через 4 часа.

Дежурная бригада при помощи крана поднимает на нужную высоту затворы. Все ближе и ближе пик паводка.

«Если с 1-го числа будут плюсовые температуры днем и ночью, то примерно через 7-10 дней», - рассказал заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Озеро на улице Ростовской к паводку никакого отношения не имеет, хотя вода там повсюду. В низине в Терновке - локальное место подтопления.

«Работают бригады «Пензадормоста», мы своих людей в помощь тоже ставим на откачку с помпами. Локальные подтопления убираются по мере возможности в кратчайшие сроки», - отметил Александр Дерябин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

в 50 метрах проходит общегородская канализация но современные вороватые и дебильные чиновники будут давать команду каждый год откачивать помпами а не сделать ответвление к низинному месту ч то бы талые и дождевые воды утекали по закону физики

Гость||

Гость писал(a):

в 50 метрах проходит общегородская канализация но современные вороватые и дебильные
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2021 19:17
Гость писал(a):
Вы дурачок?
Бедняжка, всё своих ищет. Санитары, подсобите болезному найти приют в дурдоме, он уже всех достал своими расспросами

Имя: Гость
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