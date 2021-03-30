Общество

В Пензе инвалиды и участники войны получат по 10 000 рублей

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Уже с 2 апреля инвалиды и участники Великой Отечественной войны начнут получать по 10 000 рублей. Это своеобразный подарок ко Дню Победы, выплата осуществляется ежегодно. В Пензенской области деньги придут 307 ветеранам.

«Эта выплата будет осуществляться вместе с выплатой пенсии в апреле», - рассказал управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Для того, чтобы получить 10 000, ветеранам никаких документов предоставлять не нужно. А вот некоторым другим категориям пензенцев заявления писать придется. Это могут быть инвалиды-«чернобыльцы», дети-инвалиды, круглые сироты и другие.

Дело в том, что с 1 апреля произойдет увеличение государственных, в том числе и социальных, пенсий - на 3,4%. И люди могут выбрать, получать после индексации такой вид выплат от государства или по-прежнему страховую. Многим будет выгоднее первое, и именно им нужно заняться документами. Остальным - нет.

«Размер пенсии зависит от вида пенсии, от группы инвалидности, от количества нетрудоспособных иждивенцев. Например, у инвалида I группы вследствие военной травмы увеличение составит 571 рубль, у инвалида-«чернобыльца» I группы - 952 рубля», - пояснил Михаил Буданов.

Первоапрельское повышение коснется 47 000 жителей Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Позор !!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 апреля произойдет увеличение государственных, в том числе и социальных, пенсий - на 3,4%
Вы цены в магазинах видели? Пенсия обесценена.

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