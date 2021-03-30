Общество

В мэрии Пензы рассказали, где чистят тротуары и откуда откачивают воду

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Во вторник, 30 марта, на планерке в администрации Пензы основной темой для обсуждения стало благоустройство города. Накануне на оперативном совещании в правительстве области это направление работы подверглось жесткой критике.

В мэрии шла речь об уборке мусора там, где снег уже сошел. Так, глава администрации города Андрей Лузгин отметил сильную замусоренность газонов на улице Кулакова и проспекте Победы.

Особое внимание должно уделяться тщательной очистке прилотковой части дорог. Ее вручную приводят в порядок на улицах Кирова, М. Горького, Пушкина, Окружной, Кижеватова, Чкалова. Вакуумно-подметальная машина работает на Суворова, Бакунина, Чеховской развязке, проспекте Победы, на путепроводе на улице 8 Марта.

Что касается тротуаров, то их ломами и лопатами освобождают от снега и льда на этих же улицах, а также в районе Пензы-I, Центрального рынка, зоопарка, в Арбекове, Заводском районе, Терновке. На Стреле, Западной Поляне, в Кривозерье и ряде других районов пешеходные дорожки чистит техника.

Помимо этого, продолжается откачка талой воды с городских улиц.

«Сегодня ликвидируются подтопления на улицах Чаадаева, Складской, Рябова, Долгорукова, Колхозной, Попова, Чапаева. С наступлением положительных температур воздуха в ночной период при необходимости техника будет работать круглосуточно. Промывка ливневок идет на Кустанайской, Парижской Коммуны, Кривозерье, Суворова, Черниговской, Ухтомского», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

На Лазо забили чистить?

Гость||

Кто зимой не работал, тот весной воду откачивает

Гость||

У нас всю зиму не чистили, теперь все хорошо, растаяло.))) Экономический эффект на лицо.

Гость||

На Горького невозможно ходить, голый лед около ритуального агентства и МИНИСТЕРСТвА ЮСТИЦИИ

Имя: Гость
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