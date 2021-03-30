Общество

В Кузнецке ребенка забрали у матери и положили в больницу

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В Кузнецке у приехавшей из Хабаровского края матери изъяли ребенка. Инцидент произошел на улице Тухачевского в ночь с 24 на 25 марта.

«Мама с ребенком и мужчина этой женщины. Он кузнечанин, у него семья, а она приехала сюда с ребенком», - доложили главе администрации Сергею Златогорскому.

Возраст и пол несовершеннолетнего не уточняются, однако известно, что его планируют устроить в третий класс школы № 5. Сейчас он находится в больнице, а мать сняла жилье в Козляковке.

«Мы отправили письмо в опеку Кузнецкого района, потому что это их муниципалитет, для изучения того жилья, куда мама планирует ребенка отправить. Если она не найдет жилья, тогда будем другие решения принимать», - пояснили чиновники.

В 2020 году в Кузнецке произошло несколько трагедий с детьми. В июне в межрайонную больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. Дети провели там несколько месяцев. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение. В августе на 17-летнего подростка во время разгрузочных работ упала бетонная плита. Юноше оторвало руку и ногу. Его госпитализировали, в больнице он скончался. В сентябре стало известно о двух инцидентах: пострадала двухлетняя девочка (ее избил отец) и был найден мертвым 10-летний мальчик.

После этого в городе провели масштабную проверку и выявили множество нарушений.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ничего не понятно, за что забрали? кто куда приехал??

Гость||

что ж не понятно, мужик наблукал, а она приехала с вещдоком

Гость||

Бред невнятный! Ночью пошли изымать ребенка, у иногородней бабы, а как узнали-то,стуканул кто-то

Гость||

Вещдоку уж 9 лет, чет долго собиралась бабенка

Гость||

пишите логичней ничего не понял кроме того что забрали а зачем? почему?

Имя: Гость
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