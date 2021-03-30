1,7 млн руб.: Роспотребнадзор назначил штрафы за нарушения в школах

30.03.2021 | 08:24

Стали известны итоги проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзора в образовательных организациях Пензенской области в 2020 году.

«На контроле состояло 1 377 организаций для детей и подростков, в т. ч. 355 дошкольных учреждений, 478 школ, 55 организаций среднего профессионального образования, 248 организации отдыха и оздоровления детей», - рассказали представители управления.

За 12 месяцев были проверены 245 образовательных организаций (в том числе 91 детский сад, 133 школы и 7 СПО). При посещении более чем 160 из них в центре внимания находилось обеспечение воспитанников питанием.

В результате были выявлены многочисленные нарушения. Не соблюдались требования к содержанию пищеблоков, мытью посуды и инвентаря, отбору и хранению суточных проб, оформлению учетной документации, а также нормы санитарно-эпидемиологического режима.

По итогам проверок вынесли 337 постановлений о наложении штрафов на сумму 1 млн 730 тыс. 500 руб. и 1 предупреждение. На рассмотрение в суды передали 18 административных дел. По решению служителей Фемиды деятельность 6 объектов приостановили, на ответственных лиц наложили 7 штрафов.

«Выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям, и предписания об их устранении. Выполнение остается на контроле управления», - заверили в Роспотребнадзоре.