Общество

1,7 млн руб.: Роспотребнадзор назначил штрафы за нарушения в школах

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Стали известны итоги проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзора в образовательных организациях Пензенской области в 2020 году.

«На контроле состояло 1 377 организаций для детей и подростков, в т. ч. 355 дошкольных учреждений, 478 школ, 55 организаций среднего профессионального образования, 248 организации отдыха и оздоровления детей», - рассказали представители управления.

За 12 месяцев были проверены 245 образовательных организаций (в том числе 91 детский сад, 133 школы и 7 СПО). При посещении более чем 160 из них в центре внимания находилось обеспечение воспитанников питанием.

В результате были выявлены многочисленные нарушения. Не соблюдались требования к содержанию пищеблоков, мытью посуды и инвентаря, отбору и хранению суточных проб, оформлению учетной документации, а также нормы санитарно-эпидемиологического режима.

По итогам проверок вынесли 337 постановлений о наложении штрафов на сумму 1 млн 730 тыс. 500 руб. и 1 предупреждение. На рассмотрение в суды передали 18 административных дел. По решению служителей Фемиды деятельность 6 объектов приостановили, на ответственных лиц наложили 7 штрафов.

«Выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям, и предписания об их устранении. Выполнение остается на контроле управления», - заверили в Роспотребнадзоре.

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Гость||

Сейчас пьянь чуть просохнет и приползёт комменты строчить.

Гость||

А штрафы эти организации (школы,сады) будут оплачивать опять же из бюджетных денег?

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас пьянь чуть просохнет и приползёт комменты строчить.
Так ты поносник сраный уже вылез из-под стола...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По решению служителей Фемиды деятельность 6 объектов приостановили,
Это сады и школы что ли из за тараканов закрыли? Или что?

Гость||

Гость писал(a):

А штрафы эти организации (школы,сады) будут оплачивать опять же из бюджетных денег?
Штрафы накладывают не на организацию, а на ее руководителя, причем как на физическое лицо. И оплатить он должен из своих собственных средств, а не из средств организации. А если будет штраф оплачен из средств организации - ст.160 УК РФ "Присвоение и растрата". Как раз "палка" для сотрудников УБЭП и ПК.

Гость||

С родителей соберут на "шторы" и будет чем штраф заплатить.

Гость||

Почему конкретно не указали организации и результаты проверок???

Гость||

Да, пусть озвучат кто и как нарушил, а так одни общие слова,а на деле может и замяли,вообще!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2021 08:37|

Сейчас пьянь чуть просохнет и приползёт комменты строчить.

Ну вот ты сам убедился, что среди пьяни приползшей комменты строчить ТЫ ПЕРВЫЙ! Впредь не сомневайся, ты здесь лидер

Имя: Гость
Комментарий:

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