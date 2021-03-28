В области с начала 2021 года при пожарах погибло более 30 человек

28.03.2021 | 10:56

В Пензенской области с начала 2021 года случилось 340 пожаров, при которых погибли 33 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По сравнению с аналогичным периодом 2020-го число пожаров увеличилось на 22%.

Специалисты отметили, что чаще всего возгорания происходят в жилых домах (222 случая) и автомобилях (45).

«Силами пожарно-спасательных подразделений на пожарах спасено 17 человек, эвакуировано 250», - отмечено в посте.

Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования случилось 105 возгораний, печного оборудования - 92, транспортных средств - 37. Неосторожное обращение с огнем привело к 72 ЧП, из них при курении - к 16.

В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Поэтому спасатели еще раз призывают жителей соблюдать требования безопасности.