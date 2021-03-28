Пензецам рассказали, какие дети чаще всего нарушают правила на дорогах

28.03.2021 | 16:25

Меньше теории, больше практики. Пензенских школьников учат оказывать первую помощь пострадавшим, например в ДТП.

Так, ребятам продемонстрировали, как накладывается фиксирующая повязка.

В центре «Спутник» организовали квест для учеников. Он посвящен соблюдению правил дорожного движения. Несколько команд школьников должны пройти четыре этапа, но не на время, поскольку здесь знания важнее.

В игре пригласили участвовать учеников с первого по седьмой класс.

«Самое главное - это научить детей правильно переходить через проезжую часть дороги, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. То есть они должны научиться ориентироваться на пешеходном переходе», - рассказала методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

«Если мы берем статистику, касающуюся нарушений правил дорожного движения среди детей, то это мальчики в возрасте 10-13 лет. Не раз уже и на родительских собраниях мы это озвучивали. Это анализ за последние три года. То есть это самый уязвимый возраст на дороге», - добавила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по Пензе Юлия Филатова.

После того как сойдет снег, на базе центра «Спутник» начнут проводить практические занятия для юных велосипедистов.