Общество

Коронавирус: заразившихся выявили в Пензе, Заречном и 12 районах

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Среди 105 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, 11 детей. Им от 4 до 17 лет. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в общей сложности заразились 3 828 несовершеннолетних.

Всего за сутки в регионе прибавилось 105 пациентов.

На Пензу пришлось менее половины случаев COVID-19 (46). Также в суточную статистику вошли Заречный (10), Мокшанский (13), Кузнецкий (8), Пензенский (6), Тамалинский и Никольский (по 5), Нижнеломовский (4), Шемышейский (3), Городищенский, Башмаковский, Пачелмский, Малосердобинский и Каменский (по 1) районы.

Общее число инфицированных достигло 41 610. На данный момент коэффициент распространения вируса в области составляет 0,97. На 100 000 населения приходится 3 124,7 заражения.

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