Заключить договор с «ТНС энерго Пенза» можно в режиме онлайн

26.03.2021 | 16:49

Компания «ТНС энерго Пенза» постоянно расширяет перечень услуг, доступных в дистанционном режиме без посещения центров обслуживания клиентов.

Одной из наиболее популярных тем обращений в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии является заключение договора энергоснабжения. В связи с этим на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Договор энергоснабжения» реализована специальная форма обращения «Заключить/переоформить договор». Воспользоваться ею можно как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника помещения.

Заполнение заявки максимально упрощено - в ней имеются все графы, необходимые для составления договора. Достаточно лишь ввести данные в соответствующие поля и прикрепить копии документов, список которых также предоставляется в процессе заполнения формы.

После заполнения будет автоматически сформировано обращение, которое вместе в прикрепленными документами поступит в «ТНС энерго Пенза». На указанный клиентом адрес электронной почты станут приходить уведомления, позволяющие отслеживать ход работы над заявкой.

Дистанционная подача документов позволяет сократить время обработки обращения, делает процесс заключения договора более комфортным, экономит время и средства клиентов.