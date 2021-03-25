Житель Бессоновского района заявил, что нашел мертвого лося на дороге

25.03.2021 | 10:31

Житель Бессоновского района обязан возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам. К такому заключению пришел суд.

Ночью 20 сентября 2020 года возле села Лопуховка сотрудники ГИБДД задержали автомобиль «Нива», в котором был мертвый лось.

На владельца машины составили протокол, и за нарушение правил охоты постановлением Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области его оштрафовали на 3 900 рублей.

Однако сельчанин оспорил постановление в Бессоновском, а затем областном суде. Он утверждал, что обнаружил мертвого лося на проезжей части, погрузил в машину и хотел сообщить о находке в полицию. Но «Нива» сломалась, и в тот момент, когда он был возле нее на дороге, к нему подъехали сотрудники ГИБДД.

В свою очередь, региональный минлесхоз подал иск, в котором просил обязать мужчину возместить ущерб в размере 240 000 рублей.

«Суд руководствовался тем, что факт транспортировки продукта охоты без разрешения на добычу лося и без отрывного талона к разрешению на добычу влечет наступление гражданско-правовой ответственности по возмещению причиненного ущерба», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге Бессоновский районный суд возложил на гражданина ответственность за причинение вреда охотничьим ресурсам в размере 240 000 рублей. Мужчина не согласился с решением и подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в силу.