В Заречном от коронавирусной инфекции лечат 170 горожан

25.03.2021 | 16:32

В Заречном на четверг, 25 марта, число горожан, которые лечатся от коронавируса, составило 177. Данные обнародованы на сайте администрации.

На данный момент в красной зоне МСЧ-59 находится 53 человека, амбулаторную помощь получают 117. 7 зареченцев лечатся в медучреждениях Пензы.

Всего с 19-го по 25-е число в закрытом городе подтвердили 48 случаев коронавируса, медики выписали 55 пациентов.

Ранее сообщалось, что эпидемическая ситуация в ЗАТО позволяет госпитализировать в стационар МСЧ-59 всех заразившихся вне зависимости от тяжести заболевания и возраста. Особое внимание специалисты уделяют состоянию пожилых пациентов.