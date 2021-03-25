Новые случаи COVID-19 выявили в Пензе, Заречном и 14 районах

25.03.2021 | 13:57

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 12 детей. Им от 6 до 15 лет. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

С начала пандемии опасную инфекцию обнаружили уже у 3 807 несовершеннолетних.

Среди 107 новых случаев 55 выявили в Пензе, по 8 - в Пензенском и Кузнецком районах, 7 - в Заречном, 6 - в Мокшанском районе, 4 - в Тамалинском, по 3 - в Нижнеломовском, Бессоновском, по 2 - в Башмаковском, Каменском, Колышлейском, Шемышейском и Городищенском, по 1 - в Пачелмском, Никольском и Лунинском.

«Находится под наблюдением 7 234 человека, снято с наблюдения - 96 958. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 60,79% населения региона», - пояснили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 566 жителей региона.

За все время COVID-19 обнаружили у 41 402 человек, 509 из них умерли, 37 975 вылечились.