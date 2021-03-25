ГК «Территория жизни» объявила старт проекта для клиентов Сбербанка

25.03.2021 | 11:31

Покупка жилья по низкой ставке в ипотеку - это актуальный и удобный способ решения квартирного вопроса. ГК «Территория жизни» всегда предоставляет для своих клиентов уникальные и выгодные условия приобретения жилья и теперь объявляет о старте нового проекта.

Зарплатным клиентам или владельцам карт ПАО «Сбербанк» с одобренной ипотекой застройщик предоставит скидку 3% на покупку квартиры в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия».

«Арбековская застава» - жилой комплекс, в котором покупателей ждут прекрасные виды, оборудованные детские площадки и развитая инфраструктура.

В квартирах smart-pro - чистовая отделка, стиральная машина и кухонный модуль. Отличная новость: покупатели могут въехать в готовое жилье прямо сейчас или с перспективой 1-4 месяца в зависимости от выбранного дома.

Также можно выбрать квартиру в ЖК «Лугометрия», комплексе комфорткласса с жильем «все включено». Чистовая отделка, оборудованный встраиваемой техникой кухонный гарнитур, укомплектованный санузел и стиральная машина. Современный комплекс обладает уникальной архитектурой и привлекательной внутридомовой территорией.

«Наше сотрудничество с ГК «Территория жизни» началось более 10 лет назад. Необходимо сказать, что девелопер строит качественные современные жилые комплексы и предлагает удобные варианты продажи квартир в ипотеку, а расчеты ведутся по эскроу-счетам. Мы не останавливаемся на достигнутом - новый совместный проект предоставляет нашим клиентам дополнительные скидки», - прокомментировал заместитель управляющего Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Олег Калачев.

Чтобы приобрести квартиру со скидкой 3%, необходимо сделать два простых шага: позвонить по номеру +7(8412)-203-000 и записаться на консультацию, а предварительно выбрать жилье из каталогов на сайте арбековскаязастава.рф или лугометрия.рф. Также можно прийти в офисы продаж на улице Генерала Глазунова, 7, и на Ульяновской - напротив ТЦ «Мега».