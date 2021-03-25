Общество

Е. Столярова: В 2020-м семьям с детьми требовалась срочная помощь

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В 2020 году уполномоченному по защите прав ребенка в Пензенской области Елене Столяровой поступило 993 обращения - на 119 больше, чем в предыдущем. Об этом она рассказала на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в четверг, 25 марта.

Увеличение числа жалоб объяснялось пандемией: наибольшее количество вопросов касалось социального обеспечения семей с детьми.

«Многие родители вынуждены были обратиться за статусом безработных в связи с закрытием предприятий. Почти в 5 раз увеличилось количество граждан, вставших на учет в центрах занятости», - пояснила Елена Столярова.

По ее словам, во многих случаях мероприятия по поддержке семей с детьми осуществлялись экстренно, у значительного числа родителей не было тех или иных документов, и они обращались за помощью.

Так, поступило 297 жалоб на отказы в детских пособиях или длительное рассмотрение обращений за ними. Для сравнения: в 2019-м таких сигналов было всего 43.

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Источник — фото www.zspo.ru
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Гость||

Ужасная пропащая должность. Наследие васиной эпохи качает на ней бюджетные деньги . Очнулась , заговорила, а то даже этим себя не утруждала за 220 тысяч в месяц

Гость||

Увольняй.

Гость||

Каждый выход на «работу» ежедневно этой персоны обходится пензенцам в 10-12 тысяч рублей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Е. Столярова: В 2020-м семьям с детьми требовалась срочная помощь
Жаль, что помощи от вас не дождешься.

Гость||

Гость писал(a):

Каждый выход на «работу» ежедневно этой персоны обходится пензенцам в 10-12 тысяч рублей.
Официально?

Имя: Гость
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