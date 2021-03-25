Е. Столярова: В 2020-м семьям с детьми требовалась срочная помощь

25.03.2021 | 11:31

В 2020 году уполномоченному по защите прав ребенка в Пензенской области Елене Столяровой поступило 993 обращения - на 119 больше, чем в предыдущем. Об этом она рассказала на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в четверг, 25 марта.

Увеличение числа жалоб объяснялось пандемией: наибольшее количество вопросов касалось социального обеспечения семей с детьми.

«Многие родители вынуждены были обратиться за статусом безработных в связи с закрытием предприятий. Почти в 5 раз увеличилось количество граждан, вставших на учет в центрах занятости», - пояснила Елена Столярова.

По ее словам, во многих случаях мероприятия по поддержке семей с детьми осуществлялись экстренно, у значительного числа родителей не было тех или иных документов, и они обращались за помощью.

Так, поступило 297 жалоб на отказы в детских пособиях или длительное рассмотрение обращений за ними. Для сравнения: в 2019-м таких сигналов было всего 43.