Общество

В Пензенском аэропорту рассказали о новом рейсе в Москву

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Количество авиарейсов из Пензы в Москву планируется увеличить. Изменения коснутся летнего расписания. Об этом сообщили представители местного аэропорта.

С 29 мая по 3 октября авиакомпания S7 будет выполнять дополнительные рейсы. Вылеты из Домодедова назначены на 0:30, из Пензы - на 5:30. Ожидается, что возить пассажиров будут самолеты Embraer 170. Время в воздухе составит 1 час 20 минут.

В расписании остаются еще два рейса S7 в Домодедово: в 10:25 и 19:35. Во Внуково возит «РусЛайн» (в 7:00). С 28 марта «Аэрофлот» начнет выполнять полеты в Шереметьево (в 11:45).

Ранее стало известно, что на лето запланированы авиарейсы из Пензы в Сочи и Крым. Работать будет авиакомпания «ИрАэро».

Авиасообщение между Пензой и другими регионами восстанавливается после 2020 года, когда из-за пандемии многие рейсы были отменены. Для обеспечения безопасности пассажиров в аэропорту ввели дополнительные меры: установили дозаторы антисептика, тепловизор, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.

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Гость||

Лучший трансфер в Москву - полицейский автобус!

11 часов и новая счастливая жизнь на гособеспечении

Д-р Шаффхаузен||

Команда ассенезаторов на самолете прилетала?

Гость||

Народ может и на авиабилеты СМСками собрать для воров и жуликов,на спецрейс...

Гость||

Гость писал(a):

Лучший трансфер в Москву - полицейский автобус!

11 часов и новая счастливая жизнь на гособеспечении

Дурачок все никак не уймется.

Гость||

Аэропорт имени В. Г. Белинского.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок все никак не уймется.
На то он и дурачок, ушибленный.

Гость||

Смотрю тут умные боты набежалось.

Где теперь подачки получать будете?

Гость||

Гость писал(a):

Смотрю тут умные боты набежалось.

Где теперь подачки получать будете?

Дурачок которому "боты" мерещятся проснулся. Ты хоть один раз включи мозг для разнообразия. Боты (справка для идиота) не люди. Обоссать боты не могут.

Имя: Гость
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