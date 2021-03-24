В Пензенском аэропорту рассказали о новом рейсе в Москву

24.03.2021 | 08:45

Количество авиарейсов из Пензы в Москву планируется увеличить. Изменения коснутся летнего расписания. Об этом сообщили представители местного аэропорта.

С 29 мая по 3 октября авиакомпания S7 будет выполнять дополнительные рейсы. Вылеты из Домодедова назначены на 0:30, из Пензы - на 5:30. Ожидается, что возить пассажиров будут самолеты Embraer 170. Время в воздухе составит 1 час 20 минут.

В расписании остаются еще два рейса S7 в Домодедово: в 10:25 и 19:35. Во Внуково возит «РусЛайн» (в 7:00). С 28 марта «Аэрофлот» начнет выполнять полеты в Шереметьево (в 11:45).

Ранее стало известно, что на лето запланированы авиарейсы из Пензы в Сочи и Крым. Работать будет авиакомпания «ИрАэро».

Авиасообщение между Пензой и другими регионами восстанавливается после 2020 года, когда из-за пандемии многие рейсы были отменены. Для обеспечения безопасности пассажиров в аэропорту ввели дополнительные меры: установили дозаторы антисептика, тепловизор, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.