Прокладка ливневки на пляже на ГПЗ вызвала тревогу у пензенцев

23.03.2021 | 11:10

Во вторник, 23 марта, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили обустройство ливневки на улице Антонова, вызвавшее беспокойство у горожан.

Ранее этот вопрос поднимался на одной из комиссий гордумы: местные жители не хотели, чтобы сети ливневой канализации находились так близко к пляжу.

Как сообщил заммэра Магомед Агамагомедов, горожанам объяснили, что в настоящий момент все ливневые стоки без очистки уходят через песок пляжа в воду, экологический баланс нарушается.

«Сегодня мы строим очистные сооружения. Очищенную до нормативов воду будем сбрасывать. Но преподносится так, что на пляже будет строиться какое-то сооружение», - пояснил Агамагомедов.

По его словам, канализация в эти стоки врезаться не будет, это также заблуждение местных жителей.

Линейная часть труб проходит вдоль пляжа, глубина пролегания составляет 5-6 метров. Никаких колодцев и соединений в излюбленном месте отдыха пензенцев нет.

«До начала пляжного сезона траншея будет засыпана. Никто из жителей даже не подумает, что вдоль границы пляжа проходит магистральная сеть», - добавил Магомед Агамагомедов.