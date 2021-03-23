Озвучены суммы контрактов ГК «БИОТЭК» с пензенскими больницами

23.03.2021 | 11:56

За 9 месяцев 2020 года, с января по сентябрь, пензенские больницы заключили с группой компаний «БИОТЭК» и входящим в нее ОАО «Фармация» контракты на сумму около 700 млн рублей.

Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

В числе получателей препаратов от ООО «БИОТЭК» - областной онкодиспансер, а также региональный центр общественного здоровья. Сумма контрактов составила около 70 млн рублей.

С ОАО «Фармация» заключено более 250 контрактов на сумму около 700 млн рублей. Согласно этим документам производилась поставка лекарств в областной онкодиспансер, больницы, поликлиники.

В частности, в Пензенскую областную детскую клиническую больницу препараты были поставлены на 124 млн рублей, в областную клиническую больницу имени Бурденко - на 40 млн, медоборудование в различные учреждения здравоохранения - на 69 млн.

Группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» возглавляет Борис Шпигель, ОАО «Фармация» - Антон Колосков.

21 марта был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По данным следствия, он через посредников получил деньги и ценное имущество на сумму свыше 31 млн рублей от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Борис Шпигель, его жена Евгения, Антон Колосков и еще два человека также были задержаны.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Ивана Белозерцева, Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и двух сотрудников представительства Пензенской области при Правительстве РФ до 20 мая. Решение относительно Шпигеля отложили до 23 марта в связи с состоянием здоровья.

23 марта телеграм-канал Mash сообщил, что в аптекарской сети Евгении Шпигель детям незаконно продавали препарат для наружного применения «Асептолин», в котором объемная доля этилового спирта составляет 90%. Канал ссылается на члена общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ольгу Дружинину.