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Общество

Отремонтированный танк Т-34 может появиться на параде Победы в Пензе

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В Пензе хотят, чтобы отремонтированный танк Т-34 появился на параде в День Победы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Боевая машина была выпущена в 1946 году, с 1981-го она стояла на пьедестале на улице Карла Маркса в качестве монумента.

В мае 2019 года губернатор Иван Белозерцев выдвинул идею восстановить танк. В июне специалисты вскрыли заваренный башенный люк техники и провели диагностику. В начале июля тяжелую боевую машину сняли с постамента и увезли на ремонт.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Однако из-за ситуации с коронавирусом боевая машина не смогла принять участие в параде Победы. Ее оставили на заводе.

В текущем году такая возможность у легендарного танка появится.

«Будет замечательно, если на нем смогут прокатиться дети», - поделился идеей председатель правительства области Николай Симонов.

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Гость||

А это типа за ивана,нет этот скот будет сидеть и долго

Гость||

а я подумал его перегнали в бараново

Гость||

Детей не трожьте ироды

Гость||

Пусть Иван на зону едет на танке вместе с детьми

Гость||

Это незарегистрированное оружие изъято и наконец детишки порадуются к 9 мая.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.
А как же тогда принимали продукцию? Она нормам безопасности то соответствует?

Гость||

"Пензенский комсомолец" был установлен в 19821 году в честь пензенских комсомольцев, которые в годы ВОВ на собственные средства построили танковую колонну, входит в перечень памятников культуры и искусства, памятных сооружений под № 140, стоял на постаменте 40 лет и здесь Ваня приложил руку

Гость||

Танкист будет в танке?

Гость||

Как будут выполняться требования к безопасности перевозки детей на танке? Кресла и ремни безопасности установят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Будет замечательно, если на нем смогут прокатиться дети», - поделился идеей председатель правительства области Николай Симонов.
Какие дети он что с ума сошел , боевой танк это не транспортное средство для увеселительных покатушек. Не на броне, не внутри детей катать нельзя! Верните музейный экспонат на постамент и обязательно надо провести полную проверку как и кто передал танк частному предприятия , кто оплачивал работы , как все было проведено. Это хотя бы Канцерова в состоянии сделать тем более что время её истекло и в лучшем случае пенсия .

Гость||

Хватит цирк устраивать с этим танком.

Гость||

только не надо про цирк...

Гость||

может в москву этот танк?

И на нем из СИЗО прорываться?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность.
Реконструкторы реальным не занимаются. Одного гада недавно осудили.

Гость||

Гость писал(a):

А как же тогда принимали продукцию? Она нормам безопасности то соответствует?
Хороший вопрос! Отвечать кто будет!

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Имя: Гость
Комментарий:

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