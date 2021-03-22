Отремонтированный танк Т-34 может появиться на параде Победы в Пензе

22.03.2021 | 10:39

В Пензе хотят, чтобы отремонтированный танк Т-34 появился на параде в День Победы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Боевая машина была выпущена в 1946 году, с 1981-го она стояла на пьедестале на улице Карла Маркса в качестве монумента.

В мае 2019 года губернатор Иван Белозерцев выдвинул идею восстановить танк. В июне специалисты вскрыли заваренный башенный люк техники и провели диагностику. В начале июля тяжелую боевую машину сняли с постамента и увезли на ремонт.

Танк разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Однако из-за ситуации с коронавирусом боевая машина не смогла принять участие в параде Победы. Ее оставили на заводе.

В текущем году такая возможность у легендарного танка появится.

«Будет замечательно, если на нем смогут прокатиться дети», - поделился идеей председатель правительства области Николай Симонов.