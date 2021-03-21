В Пензе после отравлений горожан угарным газом проверили УК

21.03.2021 | 17:25

Три административных дела направлены прокурором Ленинского района на рассмотрение в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.

Их суть сводится к тому, что в ходе проверок были выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Управляющие компании, отвечающие за общедомовое имущество, не должным образом исполняли свои обязательства.

«Не обеспечивались работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов, либо эти работы носили формальный характер. На момент проверки имелись разрушения кирпичной кладки, отсутствие кирпичей, оголовка системы вентиляции на крышах, а также разрушение зонтов, оголение арматуры», - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Елена Зубкова.

На доске объявлений одного из домов, где прошла проверка, есть памятка от городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В ней правила пользования газовым оборудованием, рекомендации управляющим организациям.

В Пензенской области за текущий отопительный сезон жертвами угарного газа стали 6 человек, в их числе ребенок. Возбуждено два уголовных дела, расследование которых продолжается. У нескольких человек, отравившихся оксидом углерода, который не имеет запаха, легче воздуха, подорвано здоровье.

В ходе прокурорских проверок установлено, что у одной из управляющих компаний не было договора со специализированной организацией по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. Это тоже является нарушением.

«Хотелось бы напомнить, что в случае отказа от заключения договоров по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, а также недопуске в квартиру с целью проверки исправности оборудования органами жилищного контроля гражданин может быть привлечен к административной ответственности», - добавили в прокуратуре.

Подобные проверки прошли во всех районах Пензы.