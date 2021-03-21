В Пензе на нанесение дорожной разметки потратят 8 млн рублей

21.03.2021 | 12:14

В Пензе на работы по нанесению разметки на дороги города направят 8 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023-го.

Казна города увеличивается на 156 млн 267,5 тыс. рублей за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

«За счет увеличения плана по неналоговым доходом планируется включить расходы по линии управления ЖКХ города. 8 млн рублей пойдут на работы по нанесению разметки на дорогах», - процитировала начальника финансового управления Пензы Ольгу Завьялкину пресс-служба мэрии.

Кроме того, 3 млн рублей выделят на ремонт подвесного моста. В частности, на конструкцию нанесут покрытие с резиновой крошкой.

К работам специалисты приступят с наступлением тепла.