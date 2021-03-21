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Общество

В Пензе на нанесение дорожной разметки потратят 8 млн рублей

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В Пензе на работы по нанесению разметки на дороги города направят 8 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023-го.

Казна города увеличивается на 156 млн 267,5 тыс. рублей за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

«За счет увеличения плана по неналоговым доходом планируется включить расходы по линии управления ЖКХ города. 8 млн рублей пойдут на работы по нанесению разметки на дорогах», - процитировала начальника финансового управления Пензы Ольгу Завьялкину пресс-служба мэрии.

Кроме того, 3 млн рублей выделят на ремонт подвесного моста. В частности, на конструкцию нанесут покрытие с резиновой крошкой.

К работам специалисты приступят с наступлением тепла.

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Гость||

Если в области столько свободных средств, почему взносы на кап.ремонт так повышают?

Гость||

Какая размета? Ямы сначала заделайте.))

Гость||

А мэр не сбежал?

Гость||

План действий: нанести разметку, починить дорожные ямы, перекопать весь асфальт в поисках прорыва труб, перестелить бордюры и плитку вокруг сизо.

Гость||

Гость писал(a):

Если в области столько свободных средств, почему взносы на кап.ремонт так повышают?
Белозерцев расскажет...

Гость||

Гость писал(a):

Если в области столько свободных средств, почему взносы на кап.ремонт так повышают?
Копят на новые бордюры.

Гость||

Почему такая разметка не качественная? Почему она так быстро стирается? И почему так дорого стоит?

Гость||

Подвесные мосты ремонтируем.Не ужели это так важно? А в садиках и школах крыши текут, трубы гнилые, ремонт не на что делать, денег то нет, не выделяют деньги то в нужном количестве!

Гость||

А кто за эти 8 мульонов отсидит потом? Решили уже?

Гость||

Дело не в том, сколько потратят, в том, где её нанесут! Опять многополосные дороги без разметки до осени останутся (проспекты Победы, Строителей).

Гость||

На лям одноразовую краску нанесут, а семь себе в карман положат.

Имя: Гость
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