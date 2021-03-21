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Общество

Число случаев коронавируса в регионе приблизилось к 41 000

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В Пензенской области за сутки выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 40 971 заразившегося.

За неделю с 14 по 20 марта стало известно о 801 случае коронавируса. Медики выписали 946 человек. Зарегистрировали смерть 25 пациентов.

С 7 по 13 марта в области прибавилось 740 заразившихся. В региональном оперативном штабе сообщили о 737 выздоровевших и 15 скончавшихся.

В региональном миниздраве уточнили, что на 19 марта первым компонентом вакцинировано 41 391 человек, полную иммунизацию прошли 29 399, то есть около 2,26% пензенцев.

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Гость||

Подозрительнaя стaтистикa, может тоже по укaзке уменьшaли, a зaвтрa цифры будут другими?

Имя: Гость
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