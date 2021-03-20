В следственном управлении действует горячая линия «Ребенок в опасности»

20.03.2021 | 15:11

В следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности».

Ее назначение - незамедлительное реагирование на обращения граждан, касающиеся совершенных или готовящихся преступлений в отношении несовершеннолетних.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане могут сообщить о нарушении прав и законных интересов детей по бесплатным номерам: 36-17-19, 123 (с городских телефонов и мобильных операторов «Билайн», «Мегафон», МТС).

Случаи, когда детям требуется помощь и защита со стороны уполномоченных органов, нередки. Так, 33-летняя женщина подвергала опасности двухлетнего сына своим поведением: она длительное время употребляла алкоголь и приводила в квартиру мужчин. В итоге ее поместили в наркологическую больницу, а опеку над ребенком оформила бабушка.

Нестандартная ситуация сложилась в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой. Девочка-подросток обратилась за помощью из-за затяжного конфликта с психологом, жалуясь на издевательства.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания. В деле разбираются минтруд, уполномоченный по защите прав ребенка, прокуратура.

Еще одна неприятная история произошла с 8-летней девочкой, которую жительница Пензы удочерила, забрав из приюта в Санкт-Петербурге. Однако новоиспеченная мать не заботилась о ребенке, страдающем диабетом I типа. В итоге девочка попала в больницу, а пензячка даже не собрала ей вещи и предметы личной гигиены. Ребенка намерены вернуть в детский дом.