Общество

В следственном управлении действует горячая линия «Ребенок в опасности»

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В следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности».

Ее назначение - незамедлительное реагирование на обращения граждан, касающиеся совершенных или готовящихся преступлений в отношении несовершеннолетних.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане могут сообщить о нарушении прав и законных интересов детей по бесплатным номерам: 36-17-19, 123 (с городских телефонов и мобильных операторов «Билайн», «Мегафон», МТС).

Случаи, когда детям требуется помощь и защита со стороны уполномоченных органов, нередки. Так, 33-летняя женщина подвергала опасности двухлетнего сына своим поведением: она длительное время употребляла алкоголь и приводила в квартиру мужчин. В итоге ее поместили в наркологическую больницу, а опеку над ребенком оформила бабушка.

Нестандартная ситуация сложилась в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка под Пензой. Девочка-подросток обратилась за помощью из-за затяжного конфликта с психологом, жалуясь на издевательства.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания. В деле разбираются минтруд, уполномоченный по защите прав ребенка, прокуратура.

Еще одна неприятная история произошла с 8-летней девочкой, которую жительница Пензы удочерила, забрав из приюта в Санкт-Петербурге. Однако новоиспеченная мать не заботилась о ребенке, страдающем диабетом I типа. В итоге девочка попала в больницу, а пензячка даже не собрала ей вещи и предметы личной гигиены. Ребенка намерены вернуть в детский дом.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сейчас вероятно парк Белинского в опасности...

Гость||

В новостях читаешь каждый день практически детей убивают (особенно своих), а смертную казнь для таких ублюдков возвращать ну никак не хотят...

Гость||

Гость писал(a):

а смертную казнь для таких ублюдков возвращать ну никак не хотят...
Педофилов без убийства и-то берегут...

Гость||

Уже понятно, что мы не "Це Европа". Так что пора возвращать Советский Союз с законами, которые справедливы, но с современными подходами.

Гость||

Гость писал(a):

Уже понятно, что мы не "Це Европа". Так что пора возвращать Советский Союз с законами, которые справедливы, но с современными подходами.
а что то работает сегодня из защищающего?

Гость||

2-3 дня назад Курская область: мать облила горючкой и подожгла своего 8-го сына - ребенок умер. Вчера: под Самарой мать удушила свою 6-ю дочь. Сегодня: под Новосибирском мать и отчима подозревают в избиении своего сына до смерти. Неужели этого мало, таких выродков заживо сжигать надо, а не инъекцию делать даже, и не про какие сроки речи быть не должно!

Гость||

Детей заставляют участвовать во всяких флешмобах, обещая зачёт или угрожая его непостановкой! А ещё все эти мероприятия проводятся с нарушением санэпид норм, за это говорят сажают! Помогите!

Гость||

Следком, вот вам обращение, реагируйте! Почему вы сами не реагируете на такие не законные мероприятия, на которые детей насильно привлекают. Или вы руководствуетесь не законом, а тем, что дяденька из жёлтого дома скажет

Д-р Шаффхаузен||

Как поживает женщина Столярова? Что она пояснит за опарышей?

Гость||

У столяровой нет своих детей. Врядли она что то пояснит.

Имя: Гость
Комментарий:

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