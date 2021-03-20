В Пензенской области число умерших от COVID-19 приближается к 500

20.03.2021 | 11:21

В субботу, 20 марта, стало известно о 109 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности зарегистрировано 40 864 заболевших. Выздоровели 37 188 человек, из которых 153 выписались накануне, 19-го числа.

В тот же день стало известно, что COVID-19 унес жизни еще трех пациентов - женщин 65, 81 и 82 лет.

У всех трех имелись сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Однако во всех трех случаях причиной летального исхода названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число умерших пациентов - 492.