Общество

В Пензенской области число умерших от COVID-19 приближается к 500

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В субботу, 20 марта, стало известно о 109 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности зарегистрировано 40 864 заболевших. Выздоровели 37 188 человек, из которых 153 выписались накануне, 19-го числа.

В тот же день стало известно, что COVID-19 унес жизни еще трех пациентов - женщин 65, 81 и 82 лет.

У всех трех имелись сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Однако во всех трех случаях причиной летального исхода названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число умерших пациентов - 492.

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Гость||

Скрытая смертность измеряется тысячами.

Гость||

Печально ! Нет вакцинации, нет выбора вакцин ! В Сербии записываются на определённую вакцину, пока россияне имеют возможность привиться только Спутником.Спасите пожилых !

Гость||

Гость писал(a):

Скрытая смертность измеряется тысячами.

От чего умерло 13 000? Это же целый райн в области. Может кто знает? Скромно нам сказали что пенза убавилась на 13000 и все.

Гость||

Гость писал(a):

Спасите пожилых !

При таком букете там спасать уже нечего.

Гость||

Гость писал(a):

Печально ! Нет вакцинации, нет выбора вакцин !

Сделай плацебо и успокойся.))))

Гость||

11.39 Не пишите ерунды ! Каждый человек и в 40, и в 60, и в 80 лет хочет жить ! И отнимать право на жизнь просто не по- божески.У пожилых должно быть право выбора вакцины по рекомендации врача.А молодёжь и Спутник переживёт .

Гость||

11.40 Имбицил !

Гость||

Закон природы слабый не выживает

Гость||

основная масса населения хворает и выздоравливает и это главное

Гость||

Для абсолютного боллшинства вирус опасности не представляет

Гость||

12:03 Слова богу, ты тут со своей циничной ерундой. Для большинства, возможно, не представляет, а на меньшинство тебе по твоему бездушию плевать. Молодец, далеко пойдёшь.

Гость||

СЧАСТЬЕ - это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим.

Гость||

Хорошее воспитание - это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своем собеседнике.

Марк Твен

Гость||

И все-таки весна пришла!

Гость||

12:03 Слова богу, ты тут со своей циничной ерундой. Для большинства, возможно, не представляет, а на меньшинство тебе по твоему бездушию плевать. Молодец, далеко пойдёшь.

——

В том то и дело, что меньшинство нужно лечить, а большинству не мешать жить обычной жизнью

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Имя: Гость
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