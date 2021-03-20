Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 12 районах

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В субботу, 20 марта, региональный штаб опубликовал перечень муниципальных образований, в которых за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией общим числом 109.

85 заболевших (78%) проживают в Пензе, 9 - в Заречном, по 2 - в Бессоновском, Кузнецком и Пензенском районах.

По 1 инфицированному выявлено в Белинском, Городищенском, Иссинском, Лопатинском, Лунинском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском и Сердобском районах.

Среди заболевших - 14 детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 864.

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