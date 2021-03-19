Пензенские школьники могут снять для конкурса ролик о родных местах

19.03.2021 | 12:24

В четверг, 18 марта, порядка 7 тысяч школьников и студентов Пензенской области стали участниками Всероссийского открытого урока «Крым - моя Россия».

Молодые люди узнали много интересных фактов об истории и культуре полуострова, о его достопримечательностях, о родившихся или живших в Крыму выдающихся людях. По всей России участие в открытом уроке приняло свыше 340 тысяч зрителей, а площадкой для прямого эфира стал Севастополь.

Пензенская молодежь во время урока смогла «прогуляться» по Херсонесу и набережной Ялты, узнать определенные места по кадрам из известных фильмов, прослушать воспоминания ветерана Вооруженных сил об обороне Севастополя.

На уроке были показаны короткие ролики, в которых школьники рассказали интересные факты о своих родных местах. Видеозаписи представлены на проходящий в соцсетях конкурс, участниками которого могут стать все желающие.

«Нужно снять себя на видео на фоне достопримечательности, рассказать об этом месте, а также поставить хештеги #открытыеурокиРФ, #Крыммояистория, #Россиянашаистория», - пояснили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Открытые уроки можно посмотреть на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».