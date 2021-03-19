Новые случаи COVID-19 выявили в Пензе, Заречном и 15 районах

19.03.2021 | 13:27

Среди 111 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, оказалось 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев широка. 58 пришлось на Пензу, 11 - на Заречный, 8 - на Бессоновский район, 5 - на Шемышейский, по 4 - на Земетчинский, Мокшанский, Пензенский и Иссинский, по 2 - на Спасский, Нижнеломовский и Никольский, по 1 - на Сердобский, Лопатинский, Неверкинский, Кузнецкий, Городищенский и Лунинский.

Кроме того, среди заболевших есть один житель Ульяновской области.

«Находится под наблюдением 7 248 человек; снято с наблюдения 94 708. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 59,63% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 497 жителей региона.

С начала пандемии опасную инфекцию выявили у 40 755 человек, в том числе у 3 714 детей. 37 035 пациентов выписали, 489 ушли из жизни.