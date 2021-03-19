Общество

Новые случаи COVID-19 выявили в Пензе, Заречном и 15 районах

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Среди 111 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, оказалось 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев широка. 58 пришлось на Пензу, 11 - на Заречный, 8 - на Бессоновский район, 5 - на Шемышейский, по 4 - на Земетчинский, Мокшанский, Пензенский и Иссинский, по 2 - на Спасский, Нижнеломовский и Никольский, по 1 - на Сердобский, Лопатинский, Неверкинский, Кузнецкий, Городищенский и Лунинский.

Кроме того, среди заболевших есть один житель Ульяновской области.

«Находится под наблюдением 7 248 человек; снято с наблюдения 94 708. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 59,63% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 497 жителей региона.

С начала пандемии опасную инфекцию выявили у 40 755 человек, в том числе у 3 714 детей. 37 035 пациентов выписали, 489 ушли из жизни.

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Гость||

все нормально более и выздоравливаем немного умирает закон природы хилый не выживает.

Гость||

Гость писал(a):

все нормально более и выздоравливаем немного умирает закон природы хилый не выживает.
Хилый это кто с ЗП меньше 45?

Гость||

А сосновоборск, где, в школе классы закрывают на карантин,я только со слов знаю 3 человек у кого положительно

Гость||

Гость писал(a):

только со слов знаю
рукалицо

Гость||

Прививок в достатке в Пензе и области? Очереди есть?

Гость||

Гость писал(a):

Очереди есть?
Есть. Дуроков на 100 лет припасено

Имя: Гость
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