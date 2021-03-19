Общество

На спецадрес для вопросов по COVID-19 поступило больше 2 000 писем

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В течение 2020 года на электронный адрес covid@mzs.penza.net, созданный в минздраве почти год назад, в начале эпидемии коронавирусной инфекции, поступило более более 2 000 обращений.

Электронный ящик предназначался специально для того, чтобы оперативно - в течение суток - реагировать на вопросы о медицинской помощи в период развития коронавирусной инфекции. В разгар заболеваемости приходило до 100 писем в день.

Сейчас их количество сократилось до 1-3 в неделю. Тем не менее адрес продолжает действовать.

При возникновении сложностей с получением медицинской помощи, причем не только при коронавирусной инфекции, следует направить обращение с указанием контактных данных (ФИО, адрес и телефон - без этих данных письмо не рассматривается) на электронный адрес covid@mzs.penza.net. Поступившее сообщение принимается в работу, при этом связь с адресатом осуществляется только по телефону.

«Официальный ответ заявитель сможет получить только в том случае, если он направит свое обращение в Министерство здравоохранения Пензенской области письменно по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163, - либо по электронной почте mzs@penza.net», - уточнили в пресс-службе минздрава.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Гость||

Гость писал(a):

Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?
разновидность гриппа. от гриппа также и мрут и осложнения всякие бывают и воспаление легких.

Гость||

Гость писал(a):

разновидность гриппа
Это не ответ...

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
разновидность гриппа
Это не ответ...
Универсальная защита - собственный более сильный вирус. Это герпес. Без каких-либо вакцин.

Гость||

Подтверждаю, герпес!

Имя: Гость
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