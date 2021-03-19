На спецадрес для вопросов по COVID-19 поступило больше 2 000 писем

19.03.2021 | 17:20

В течение 2020 года на электронный адрес covid@mzs.penza.net, созданный в минздраве почти год назад, в начале эпидемии коронавирусной инфекции, поступило более более 2 000 обращений.

Электронный ящик предназначался специально для того, чтобы оперативно - в течение суток - реагировать на вопросы о медицинской помощи в период развития коронавирусной инфекции. В разгар заболеваемости приходило до 100 писем в день.

Сейчас их количество сократилось до 1-3 в неделю. Тем не менее адрес продолжает действовать.

При возникновении сложностей с получением медицинской помощи, причем не только при коронавирусной инфекции, следует направить обращение с указанием контактных данных (ФИО, адрес и телефон - без этих данных письмо не рассматривается) на электронный адрес covid@mzs.penza.net. Поступившее сообщение принимается в работу, при этом связь с адресатом осуществляется только по телефону.

«Официальный ответ заявитель сможет получить только в том случае, если он направит свое обращение в Министерство здравоохранения Пензенской области письменно по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163, - либо по электронной почте mzs@penza.net», - уточнили в пресс-службе минздрава.