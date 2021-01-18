В Пензе за сутки зарегистрировали почти 170 пациентов с коронавирусом

18.01.2021 | 12:51

В понедельник, 18 января, в региональном оперативном штабе рассказали, где выявили новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Всего за сутки подтвердили 225 случаев. 169 пациентов прибавилось в Пензе, 10 - в Нижнеломовском районе, 9 - в Кузнецком, 7 - в Пензенском, по 5 - в Земетчинском, Шемышейском, а также в ЗАТО Заречный, 4 - в Бессоновском районе, по 3 - в Пачелмском и Мокшанском, 2 - в Никольском, по 1 - в Сердобском, Иссинском и Городищенском.

«Среди заболевших 22 ребенка от 16 дней до 6 лет», - добавили в оперштабе.

Всего с начала эпидемии зарегистрировали 29 767 инфицированных, 2 749 из них - несовершеннолетние жители региона.

Сейчас под наблюдением специалистов находится 8 352 человека, снято с него 66 751. На коронавирус проверили 617 429 пациентов (всего 655 390 исследований). За выходные тесты сделали 11 526 человек.

На данный момент на вирус проверили 44,29% населения области.