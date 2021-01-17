В Пачелме питьевую воду признали небезопасной для здоровья жителей

В начале декабря 2020 года Управление Роспотребнадзора по Пензенской области провело проверку качества питьевой воды в Каменском, Пачелмском, Белинском и Башмаковском районах.
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к ресурсу выявили в поселке Пачелма. В пробах воды, взятых на южной стороне населенного пункта, мутность (каолин) и содержание железа в несколько раз превысили допустимые требования.
Кроме того, питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение также не соответствовало нормам.
Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что вина водоснабжающей организации доказана.
При назначении наказания служители Фемиды учли имущественное и финансовое положение юридического лица, род его деятельности, а также смягчающие обстоятельства: признание вины, совершение административного правонарушения впервые, отсутствие в Пачелме других источников водоснабжения.
«Постановлением судьи организации назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.
Приведение качества воды в должный вид - от 2000000 руб. , штраф - 20000 руб. Выбор очевиден.